KPN wil nieuwe schaatsploeg opzetten met Sven Kramer

Schaatser Sven Kramer moet het boegbeeld worden van een nieuwe schaatsploeg van KPN. Het telecombedrijf is van plan om na de Olympische Spelen van 2018 een eigen schaatsploeg op te zetten. Kramer heeft inmiddels bevestigd dat hij is benaderd door KPN.

Het huidige contract dat Kramer met Lotto-Jumbo heeft, loopt na de Olympische Spelen af. Tegen de NOS heeft Kramer gezegd dat hij alle opties nog openhoudt. "De verwachting is wel dat ik nog één of twee jaar doorga na de Spelen", zegt Kramer. KPN is op dit moment de hoofdsponsor van de KNSB. Daar zal na de Olympische Spelen vrijwel zeker verandering in komen.