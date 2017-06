Fietser gewond bij aanrijding met auto in Leeuwarden

Een fietser is vrijdagmorgen gewond geraakt bij een aanrijding op de Beatrixstraat in Leeuwarden. De fietser werd geschept, belandde vervolgens op het voorruit van de auto en daarna op de grond. Een ambulance heeft het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe de fietser er aan toe is. Zowel de fiets als de auto raakten flink beschadigd. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding.