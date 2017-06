‘’Vroeger was ik een nachtwaker’’

Praten over het leven, stil zijn van de natuur, piekeren over de duisternis en dromen over de nieuwe dag. Bart Kingma praat vanavond in het nachtelijke onlineprogramma ‘Fiel de Nacht’ met stemkunstenaar Greetje Bijma. Van 21.00 tot 6.00 uur beleven zij samen de nacht op een unieke locatie op Ameland; middenin de duinen van It Oerd van It Fryske Gea. Wij stelden vijf vragen aan Greetje.

Waarom doe je mee aan Fiel de Nacht?

‘’Ik doe mee omdat ik nog nooit eerder op zo'n prachtige plek een hele nacht heb doorgebracht. Zo helemaal in de natuur op Ameland. Als kinderen kwamen wij daar met de hele huishouding bijna alle zomers. Ik heb er hele mooie herinneringen aan. Maar nu met iemand die ik niet ken... Dat wordt wel spannend."

Hoe ziet jouw ideale nacht eruit?

‘’Ik denk niet dat er een ideale nacht bestaat eigenlijk... Alle nachten zijn voor mij ideaal. Dat is omdat je 's nachts niets hoeft"

Hoe bereid je je voor op de nachtelijke gesprekken met Bart?

‘’Nou, écht voorbereiden op de gesprekken en de nacht... Dat doe ik niet. Natuurlijk ben ik er van tevoren wel mee bezig in mijn hoofd."

Neem je ook wat speciaals mee naar Ameland?

‘’Meestal neem ik pas op het allerlaatste moment een besluit over wat ik meeneem ergens naartoe. Dus ja, dat weet ik nog niet."

Mensen hebben het vaak over dag- of nachtmensen. Hoe zit dat bij jou?

‘’Vroeger was ik wel veel meer een ‘nachtwaker’ dan dat ik nu ben.’’

Fiel de Nacht is van 19 t/m 23 juni alle dagen van 21.00 tot 6.00 uur via een livestream op Omropfryslan.nl en de Omrop-app te zien. Kijk voor meer informatie over het programma en de gasten op: Omropfryslan.nl/fieldenacht. De gasten zijn, in chronologische volgorde: presentator Marijke Roskam, oud-volleyballer Jan Posthuma, Zenmaster Rients Ritskes, stemkunstenares Greetje Bijma en burgemeester Bearn Bilker.