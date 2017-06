Zorgen over OZB bij boeren

Boeren in Littenseradiel en Leeuwarderadeel maken zich zorgen over de gevolgen van de herindeling voor hun bedrijfsvoering. De bedrijven worden ingedeeld bij Súdwest-Fryslân en Leeuwarden, en krijgen dan te maken met hogere belastigen. Vooral op de OZB zijn de verschillen groot. Zo betalen bedrijven in Littenseradiel straks 159 procent meer OZB belasting, en die in Leeuwarderadeel 80 procent.

Grote impact

Volgens Gabe Schaaf van LTO Littenseradiel heeft de hogere OZB grote impact op boerenbedrijven: "Dit is een gigantische toename. Het brengt de continuïteit van de bedrijven in gevaar. Vooral de kleinere bedrijven kunnen dit niet zomaar opbrengen."

Compensatie

De gemeenten willen de boeren tegemoetkomen met een compensatie in 2018, maar de boeren zijn nog niet tevreden. Volgens Gabe Schaaf zou er een compensatie van tenminste drie jaar moeten komen.