VIDEO: Iepenloftspul Bakkeveen begint

Lambertus van Drooge was vanaf 1870 schoolmeester in Bakkeveen. In het iepenloftspul van Bakkeveen staat er een vraag centraal: waarom is Van Drooge altijd in Bakkeveen gebleven? Vandaag is de première van het iepenloftspul 'It Van Drooge mystearje'.

Meester Van Drooge nam de kinderen mee naar buiten voor een lesje 'kennis der natuur', of hij ging met de klas te zingen bij de Slotpleats. Ook volwassenen gaf Van Drooge les in meetkunde en astronomie, maar toneel had ook zijn belangstelling. Hoe gaf meester Van Drooge les en waarom hadden hij en zijn vrouw Geertje ook nog kostgangers in huis?

