Kledingbus moet sociale contacten in SW-Fryslân versterken

In samenwerking met de kledingbank in Bolsward heeft een groep vrijwilligers een oude lijnbus uit Duitsland zo ingericht dat mensen daar kleding kunnen kopen tegen een vrijwillige bijdrage. Maar er is ook speelgoed te krijgen, schoenen en boeken. En het wordt een mobiel sociaal ontmoetingspunt.

Initiatiefnemer Kees van Kordelaar, diaconaal opbouwwerker in Bolsward, kwam op het idee door de sociale contacten die ontstonden bij de kledingbank. Vanaf 3 juli rijdt de bus door Súdwest-Fryslân op vaste routes en stopt onder andere bij ouderencentra.

​Nominatie

De kledingbus is genomineerd voor de Kans-Inspiratieprijs van het Kansfonds en de KRO/NCRV. Zaterdag horen ze of ze gewonnen hebben van de andere genomineerde diaconale projecten.