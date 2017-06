Natuurbrand op Terschelling door droogte

In een natuurgebied aan de noordkant van Terschelling heeft donderdagnacht een brand gewoed. Het vuur brak om elf uur donderdagavond uit. Er stond een gebied van 50 bij 50 meter in brand. De brandweer had moeite om het vuur te traceren en te bereiken. Een van de brandweerauto's kon desondanks dichtbij de brand komen. Verder moesten trekkers en giertanks met water worden ingezet. Om drie uur was de brand onder controle.

Reddingsmaatschappij KNRM heeft geholpen met het blussen van de brand. Ook een plaatselijke loonbedrijf sprong bij. Met een vliegtuig van de kustwacht kon door een warmtebeeldcamera de brand in kaart worden gebracht. Staatsbosbeheer heeft de locatie de hele nacht gecontroleerd.