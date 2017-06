Van Klaveren krijgt muziekfestival cadeau: Klaverpop

Klaverpop: een gloednieuw muziekfestival voor de schooljeugd in Weststellingwerf. Deze muziekwedstrijd is een afscheidscadeau voor burgemeester Gerard van Klaveren. Van Klaveren is groot muziekliefhebber en had al aangegeven dat hij geen afscheidscadeau hoefde. Met de donaties die waren binnengekomen, kon de muziekwedstrijd worden opgezet. Het is eerst de bedoeling dat het eenmalig is, maar de hoop is wel dat het een nieuwe traditie wordt in de gemeente. Klaverpop wordt georganiseerd door Friesland Pop en moet in het voorjaar van 2018 worden gehouden.

Naast de bekendmaking van het nieuwe muziekfestival werd Van Klaveren ook nog in het zonnetje gezet door de band Vax uit IJsland. De band was speciaal voor het afscheid overgevlogen. "Now you have time to be our manager fulltime", zei de leadzanger tegen Van Klaveren. Het was in meer opzichten een opmerkelijk afscheid. Commissaris Arno Brok begon zijn toespraak in het Stellingwerfs en ook dat was een primeur.