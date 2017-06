VIDEO: Het iepenloftspul van Oosterwierum begint

Het Berneiepenloftspul Easterwierrum neemt haar toeschouwers dit jaar mee terug in de tijd. Zo'n honderd jaar terug, naar de havenstad Rotterdam. Vandaag begint het iepenloftspul 'Pietje Bell en de Binde fan 'e Swarte Hân'.

Daar in die stad aan de rivier de Maas, bekend om zijn Euromast en zijn rijkdom, woont Pietje Bell. Hij trekt zich niets aan van armoede, is positief, zit vol grappen en met hem erbij is het nooit saai. Pietje werkt in de drukkerij en hem kennende kan het nog weleens een bende worden. Zeker als bekend wordt dat Koningin Wilhelmina (dat is de oma van de moeder van Koning Willem Alexander) op bezoek komt in Rotterdam met haar dochtertje de kroonprinses Juliaantje.

Omrop Fryslân geeft dit seizoen extra aandacht aan alle iepenloftspullen in Fryslân. Kijk voor meer informatie op de speciale iepenloftspulsite. Op die pagina zijn ook exclusieve filmpjes te vinden over het stuk, de locatie en natuurlijk de honderden vrijwilligers in alle dorpen, die keihard werken om de mooiste stukken op de planken te brengen.