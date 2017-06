Schoolkinderen openen Culturele Hoofdstad met speciaal lied

Een speciaal LF2018-lied voor alle basisscholen, een orkest dat bestaat uit tientallen kleinere orkesten, en een speciale thematentoonstelling in meerdere musea tegelijk. Dat zijn de ingrediënten voor de officiële opening van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018. De officiële opening vindt plaats op 26 en 27 januari.

Op de vrijdag krijgen basisschoolkinderen uit de hele provincie de kans om mee te zingen met het LF2018-lied van Sytze Pruiksma en Nynke Laverman. Op diezelfde dag worden bijzondere objecten tentoongesteld in diverse Friese musea en bij mensen thuis. Deze dingen hebben allemaal wat te maken met Iepen Mienskip.

Op de zaterdag ligt de focus op Leeuwarden waar overal in de stad onverwachte optredens en presentaties zullen plaatsvinden. Het hoogtepunt daarvan is een groot muziekspektakel waarbij tientallen korpsen en koren met elkaar zullen samenwerken om een groot orkest te vormen. Ze doen dit in de binnenstad van Leeuwarden en spelen het LF2018-lied dat de dag daarvoor ook is uitgevoerd door de basisschoolkinderen.