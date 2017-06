Reddingboot rukt uit voor jacht in nood bij Ameland

Een duur jacht is donderdagavond door nog onbekende oorzaak lek en in nood geraakt bij Ameland. De KNRM is bezig om het half gezonken jacht te redden. Het schip ligt momenteel op ongeveer 100 meter van het strand. Het Duitse echtpaar dat op de boot aanwezig was, heeft een noodoproep gedaan, maar weigerde in eerste instantie hulp. Een lokale berger van Ameland kwam op de noodoproep af en bood aan om het schip leeg te pompen, maar dat wilde het echtpaar niet.

Het schip ligt nu in de branding, mogelijk wordt met laagwater gekeken hoe het schip kan worden weggetrokken.