Gevangenisbezoeker aangehouden voor meenemen drugs

Een bezoeker van de gevangenis in Leeuwarden is donderdag aangehouden voor het meenemen van drugs. Bij een controle ontdekte het beveiligingspersoneel dat de bezoeker drugs bij zich had. De man is aangehouden en overgedragen aan de agenten die altijd in de gevangenis aanwezig zijn. Op het politiebureau bleek dat de verdachte hasj en wiet bij zich had.

De verdachte heeft uitleg gekregen over wat de gevolgen zijn van drugs binnen de muren van een gevangenis. Hij heeft zijn excuus aangeboden en mag drie maanden niet in de gevangenis op bezoek komen.