Crone: Dodelijke steekpartij was niet te voorzien

De 31-jarige verdachte die donderdagmiddag in Leeuwarden zijn moeder doodstak en zijn vader ernstig heeft verwond, heeft in het verleden pschychische problemen gehad. Er was echter al langere tijd geen reden meer om de man te behandelen. Dat zegt burgemeester Crone van Leeuwarden. Meteen na de steekpartij is er overleg geweest tussen de gemeente, de politie, justitie en de GGZ. Er waren vanuit de instanties geen aanwijzingen dat er een risico was dat er zo'n drama kon gebeuren.

De familie was goed geïntegreerd in de wijk, waardoor de schok des te groter is bij de omwonenden, aldus burgemeester Crone. De wijkpolitie en mensen van de gemeente zijn aanwezig om met de buurtbewoners te praten. Er wordt nog gekeken of er behoefte is aan een bijeenkomst in de buurt, om over het drama te praten.