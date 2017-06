Celstraf voor dief die twintig flesjes parfum pikt

Een man uit Drachten moet tien dagen de cel in omdat hij twintig flesjes parfum had gestolen bij een drogisterij. De man kwam er eerst mee weg, maar toen bood een vrouw de parfum aan via Facebook. Een medewerkster van de drogisterij zag dat en zo kwam de politie de verdachte op het spoor. Hij kreeg toen een werkstraf van dertig uren, maar daar heeft hij er maar negen van volbracht. Omdat hij zijn straf niet heeft uitgevoerd, moet hij nu tien dagen de cel in.