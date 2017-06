Wonen Noordwest Friesland neemt 142 huizen over van Elkien

Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland neemt 142 huizen over van collega-corporatie Elkien. Het gaat om huizen in Winsum, Wjelsryp en Spannum. Die dorpen liggen in het gebied dat volgend jaar opgaat in de nieuwe gemeente De Waadhoeke. Wonen Noordwest Friesland is daar actief.

Elkien wil zich meer richten op de grotere dorpen en steden in haar werkgebied Leeuwarden, Sneek en Gorredijk. De overdracht is daarom logisch, zeggen beide corporaties. De nieuwe situatie gaat in per 1 september. Voor de huurders verandert er niets.