Fries rijdt naar wereldrecord met zonne-auto

Wietse Bouwmeester uit De Knipe heeft een nieuw wereldrecord te pakken met de zonne-auto in het kader van de Nuon Solar Challenge. Met het team fan de TU Delft heeft hij woensdag 882 kilometer gereden in 12 uur. De zonne-auto rijdt volledig op zonne-energie. "Het weer zat enorm mee. Alles ging hartstikke goed!", zegt Bouwmeester.

Het team maakt zich klaar voor de solar challenge, het wereldkampioenschap, in Australië in oktober. Ze nemen het daar op tegen teams van over de hele wereld in een vijf dagen durende wedstrijd over 3.000 kilometer. Bouwmeester denkt dat ze daar het wereldrecord nog verder kunnen aanscherpen: "Ik schat onze kansen heel goed in!"