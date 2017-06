Doelman Zeinstra stapt over naar Heracles Almelo

Doelman Harm Zeinstra gaat van SC Cambuur naar Heracles. De club uit Almelo heeft de 27-jarige keeper voor twee seizoenen vastgelegd. Zeinstra heeft sinds 2013 onder contract gestaan bij Cambuur. Dit contract liep deze zomer af en werd niet verlengd. Hierdoor krijgt Cambuur geen transfergeld voor de overstap.

Zeinstra heeft zin in zijn nieuwe avontuur: "Ik heb begin juni een gesprek gehad met trainer John Stegeman en keeperstrainer Brian van Loo", vertelt hij op de website van Heracles. "Dat leverde bij mij een enorm goed gevoel op, vanaf dat moment wilde ik alleen nog maar naar Heracles Almelo. De club heeft doorontwikkelen hoog in het vaandel staan, dat past goed bij me. Ik heb er zin in."