Fout met examens de Friese Poort komt door de school zelf

De fout met het examen Engels van vier studenten van de Friese Poort in Drachten komt toch door de school zelf. Er is een administratieve fout gemaakt, zeft de Friese Poort. De studenten hadden de examens gemaakt op de website toets.nl, maar de resultaten raakten kwijt, zodat de examens opnieuw moesten. Dat is intussen gebeurd en de studenten zijn allemaal geslaagd.

De Friese Poort zei eerst dat de fout was gemaakt door de website, maar bij toets.nl zeiden ze direct al dat dat niet klopt. De school heeft er zelf ook onderzoek naar gedaan en heeft nu uitgevonden dat de fout bij hen zelf ligt.