Leeuwarderadeel heeft de meeste voetbalsters van Nederland

De gemeente Leeuwarderadeel heeft procentueel de meeste vrouwelijke voetbalsters van Nederland. Ruim een kwart (25,5%) van alle voetballers in die gemeente is vrouw. Dat blijkt uit onderzoek van voetbalbond KNVB over het afgelopen jaar. Het hele noorden van Fryslân scoort goed wat betreft het aantal vrouwelijke voetballers.

Op de tweede plaats in de landelijke lijst staat de gemeente Nerijnen (24,2%) en op de derde plek Baarle-Nassau (23,2).

Kaart met het percentage vrouwelijke voetballers per gemeente

VIOD koploper Fryslân

VIOD uit Driezum in de gemeente Dantumadiel is de Friese club met percentueel het grootste aantal voetbalvrouwen. Bij deze club is bijna 40 procent vrouw. Ze staan daarmee landelijk op de vierde plaats.

Schiermonnikoog scoort goed

Op Schiermonnikoog zijn het afgelopen seizoen de meeste doelpunten gemaakt per wedstrijd. De enige club op het eiland, VV De Monnik, scoorde gemiddeld 3,375 keer per wedstrijd. Net daarachter, op de tweede plaats, staat de gemeente Steenbergen (3,374) en derde is de gemeente Rijswijk met gemiddeld 3,235 doelpunten per wedstrijd.