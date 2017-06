"Friese taalhulpmiddelen zijn veel te onbekend"

Wie het schrijven van Friese teksten lastig vindt, kan gebruik maken van diverse taalhulpprogramma's of apps op internet, zoals een spelchecker, diverse vertaalprogramma's en een online woordenboek. De provincie Fryslân investeert hier stevig in, meer dan anderhalf miljoen euro. Maar de meeaste Friezen weten niet dat deze hulpmiddelen bestaan. Dat is één van de conclusies van taalwetenschapper Anna Fardau Schukking in haar afstudeeronderzoek naar de bekendheid, het gebruik en de behoefte aan Friese 'taalhelpmiddels'.

Schukking presenteerde haar onderzoek en conclusies donderdag op het Provinsjehûs. Volgens Schukking is het in Wales zo dat bij het maken van een nieuwe app of website verplicht 10 tot 15 % van het bugjet besteed moet worden aan promotie. Het lijkt Schukking verstandig om dat ook in Fryslân te doen. Op basis van haar onderzoek verwacht Schukking dat veel Friezen, en zeker het Friese onderwijs, de hulpmiddelen wel willen gebruiken, maar dan moeten ze wel weten dat ze bestaan. Bij de presentatie liet een medewerker van de provincie doorschemeren dat er mogelijk wel budget is om de taalhulpmiddelen beter bekend te maken.