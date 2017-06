Dode en zwaar gewonde bij familiedrama in Leeuwarden

Bij een steekpartij in Leeuwarden is donderdag een vrouw om het leven gekomen en haar man zwaargewond geraakt. Volgens de politie gaat het om een familiedrama. De 31-jarige zoon van het echtpaar is aangehouden. De steekpartij was in de woning van de ouders aan de Bereklauw in de Leeuwarder wijk Aldlân. De aangehouden verdachte is ook gewond en naar het ziekenhuis gebracht.

Mes gevonden

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De verdachte zou psychische problemen hebben. De politie heeft een mes gevonden vlakbij de woning aan de Bereklauw en onderzoekt of het gebruikt is bij de steekpartij.

Geschokt

Voor de buurtbewoners is het familiedrama "een enorme schok". Volgens hen is er nooit eerder ruzie geweest binnen het gezin. "Het was een hele rustige en goede familie", zo vertelt een buurman.