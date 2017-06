Garnalenvissers Paesens-Moddergat willen beter imago

Het gaat weer wat beter met de garnalenvisserij. Dat zegt visser Johan Seepma. Hij wil die boodschap zaterdag ook uitdragen, want dan is het de Dag van de Visserij. De garnalenvisserij was vde afgelopen tijd vaak negatief in het nieuws. De vangst hield niet over en er was ook kritiek op de vissers. Die zouden niet duurzaam genoeg werken. Met de vangst en de prijzen gaat het de goede kant op als het gaat om duurzaam werken. Volgens Johan Seepma doen de garnalenvissers dat al lang.

Dag van de Visserij

Komende zaterdag staat in Paesens-Moddergat de Dag van de Visserij op het programma. Noordoost-Fryslân heeft een vloot van dertig garnalenvissers en een visser op kreeft en schol. Deze vloot wordt beschouwd als duurzame vloot, omdat ze met speciale zeefnetten vissen en ze de bijvangst met 80 procent naar beneden brengen.

Zaterdag zullen twee vissersboten zo dicht mogelijk langs de kust van Paesens-Moddergat proberen te varen. Het doel is om voor het eerst sinds 1943 garnalen over de zeedijk te brengen.