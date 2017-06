Burgemeester Gerbrandy: "Mensen voelen zich niet gehoord"

Burgemeester Gerbrandy van de gemeente Achtkarspelen maakt zich zorgen over het politieke bedrijf. Volgens hem voelen mensen zich niet vertegenwoordigd en niet gehoord. Dat zei hij woensdagavond in zijn toespraak op de allereerste midsimmermoeting in de gemeente. Die werd gehouden in plaats van de nieuwjaarsreceptie.

Gerbrandy vindt dat de politiek moet nadenken over haar preciese rol en daarbij niet bang moet zijn om te experimenteren: "Mensen voelen zich niet vertegenwoordigd, niet gehoord! De politiek moet nadenken over de representatieve democratie. Er zijn heel veel ideeën. Deze moeten worden uitgewerkt door de raadsgroep Ried fan de Takomst. Wees niet bang om te experimenteren."

De midsimmermoeting van woensdag was bedoeld voor inwoners, verenigingen en ondernemers in de gemeente. Er kwamen ruim 200 mensen op af.