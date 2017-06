In Sneek is donderdagochend brand uitgebroken op de vijfde verdieping van een flat van 8 hoog op de Potterzijlstraat. Het ging om een middenbrand, maar de brandweer rukte met een aantal auto's uit, omdat het om een brand in een flat ging. Alle bewoners waren op tijd uit de flat.

Het lukte de brandweer om het vuur binnen een half uur uit te krijgen. Volgens de brandweer ontstond er niet al te veel schade. De inzet van Salvage voor het regelen van de schade is daarom in dit geval niet nodig.