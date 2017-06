Noord-Nederland bundelt krachten voor betere arbeidsmarkt

Elf bedrijven en instellingen in Fryslân, Groningen en Drenthe gaan samenwerken op de regionale arbeidsmarkt. Daarvoor hebben ze zichzelf verenigd in het Mobiliteitsnetwerk Noord-Nederland. Het is de bedoeling dat hier uiteindelijk meer dan honderd bedrijven bij zijn aangesloten.

De samenwerking moet het gemakkelijker maken om onderling personeel uit te wisselen, jong talent binnen te halen en oudere medewerkers gezond aan het werk te houden. Het Mobiliteitsnetwerk is woensdag officieel van start gegaan bij het UWV in Leeuwarden.