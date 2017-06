Koning en Koningin beginnen staatsbezoek in Friezenkerk

Koning Willem Alexander en Koningin Máxima zijn donderdag hun staatsbezoek aan Vaticaanstad begonnen met een bezoek aan de Friezenkerk in Rome. De Chiesa dei Frisoni uit 1140 wordt gezien als een symbool van de eeuwenoude historische band tussen Nederland en de Heilige Stoel. De Koning en de Koningin zijn in de kerk ontvangen door biscchop Hurkmans. Hij houdt hier wekelijks een Nederlandse mis. De Kerk der Friezen staat op de plek waar al sinds de 8e eeuw pelgrims uit de lage landen zich verzamelen. In de kerk hangen de Friese en de Nederlandse vlag.

De Koning en Koningin gaan aansluitend op audiëntie bij Paus Franciscus. Na afloop van het bezoek krijgt de Koning in de Biblioteca Apostolica een staf die hoogstwaarschijnlijk van Willem van Oranje is geweest. De bevelhebbersstaf zou door de Spaanse troepen buit zijn gemaakt bij de strijd tegen de Nederlandse opstandelingen bij de slag op de Mookerheide in 1574. Deze zogenaamde baton draagt het wapen van Willem van Oranje en wordt aan Nederland in bruikleen gegeven. Van april tot oktober 2018 wordt de staf tentoongesteld in het Nationaal Militair Museum van Soesterberg in het kader van een grote expositie over Willem van Oranje.