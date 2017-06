Waterverbruik Fryslân gaat richting 'grenzen van capaciteit'

De laatste echt goede regenbui in Fryslân is al bijna twee weken geleden. En zodoende wordt het Fryslân behoorlijk droog en dat blijft het de komende weken ook. De tuin sproeien of een frisse douche nemen blijft mogelijk, maar liever niet allemaal tegelijk. Doeke Schippers van Vitens ziet het liefst dat de mensen in de 'waterverbruik-spitsuren' tussen 7 en 9 uur 's avonds het wat kalmer aan doen met het waterverbruik. Dat kan door bijvoorbeeld de wasmachine 's nachts te laten draaien of eerder of later te douchen. "Als iedereen tegelijkertijd water wil gebruiken, kan dat voor problemen zorgen."

Fryslân hoeft voorlopig nog niet benag te zijn voor 'Brabantse toestanden'. In die provincie wordt de mensen op sommige plekken gevraagd om de tuin niet meer te sproeien. "In Brabant is het weer een stukje warmer dan in Fryslân, en dan gaat het nog sneller", zegt Schippers daarover. Het waterbedrijf werkt met een reservecapaciteit van 5 procent, maar die reserve is aan het opraken omdat Fryslân de laatste tijd behoorlijk wat nieuwe bedrijven heeft gekregen die veel water gebruiken, zoals de nieuwe zuivelfabrieken in Heerenveen. "De Friese bevolking is stabiel, of neemt zelfs een beetje af, maar tegelijk zien wij dat het waterverbruik toeneemt", vertelt Schippers. Om daar wat aan te doen wordt op dit moment de productiecapaciteit van Vitens in Noardburgum uitgebreid.