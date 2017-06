PvdA Achtkarspelen streeft naar 'linkse samenwerking'

PvdA Achtkarspelen vindt dat de linkse partijen in de gemeente moeten samenwerken. De sociaaldemocraten gaan daarover binnenkort in gesprek met de fracties van SP en GroenLinks in de gemeente. Dat wordt een informeel gesprek zonder agenda, zegt voorzitter Theun Nicolai van de PvdA-fractie. De strijd tussen PvdA, SP en GroenLinks doet volgens hem geen van die partijen goed en de invloed van links verwatert daardoor.

Nicolai denkt dat de partijen elkaar kunnen versterken. Ledenverlies bij de PvdA, vergrijzing van het ledenbestand en een aantal verkiezingsnederlagen vragen om beraad, stelt Nicolai. ,,De traditionele politieke ankerpunten werken niet meer. Niet voor politieke partijen, noch voor de kiezers. Het stemgedrag van de kiezer is vluchtig en niet vastomlijnd."