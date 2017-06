Brandsma wint fierljeppen in Grijpskerk

Fierljepper Nard Brandsma uit Workum heeft woensdagavond het fierljeppen in Grijpskerk gewonnen met een finalesprong van bijna 21 meter en 91 centimeter. Zo ver heeft dit seizoen nog geen Fries gesprongen.

Bij de dames ging de titel naar Marrit van der wal uit It Heidenskip. Ze sprong 15 meter 65. Freark Kramer uitIt Heidenskip sprong bij de junioren een persoonlijk record:19:49 meter. Had Kramer bij de enioren gesprongen, dan was hij op de tweede plaats geëindigd..

Bij de jongens was het het spannendst. De nummers 1 en 2, Wietse Nauta en Jarich Wijnstra, sprongen bijna even ver. Het scheelde maar een centimeter, in het voordeel van Nauta.

In de overgangsklasse sprong Daan de Vries het verst: 17:10 meter.