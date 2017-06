EU-handtekeningactie voor voor Fries nu online

De Europa-brede handtekeningactie voor minderheidstalen is nu online. Het gaat om een Europees burgerinitiatief om de rechten van minderheidstalen, zoals het Fries, te beschermen. Het burgerinitiatief is geldig wanneer binnen een jaar in heel Europa een miljoen mensen hun handtekening hebben gezet. Voor Nederland ligt de norm op 18.000 handtekeningen.

Als genoeg mensen hebben getekend, zullen er maatregelen komen voor de bescherming van ook het Fries. Dan kan worden gedacht aan maatregelen op het gebied van onderwijs, cultuur en audiovisuele media.