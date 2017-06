Haantje na drie jaar terug op kerktoren Harlingen

Na bijna drie jaar komt het haantje terug op de toren van de Grote Kerk in Harlingen. De hele restauratie kost bijelkaar 150.000 euro. Dat geld is nodig omdat de kerktoren voor een deel is verrot. Het kerkbestuur wil bij de renovatie zoveel mogelijk oude materialen hergebruiken.

Het duurde lang voordat het geld bijeen was, omdat niet meteen duidelijk was wie het moest betalen. Door subsidies van de provincie kan de renovatie nu beginnen. De haan, met 550 kilogram geen lichte jongen, moet in augustus weer op de toren staan.