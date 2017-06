De Friese Pers Boekerij is failliet verklaard door de rechtbank. De uitgeverij van boeken over Fryslân, Groningen en Drenthe was eerder in handen van de NDC, de uitgever van onder andere de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad, maar werd in 2013 verkocht aan Krijgsman Public Warehousing in Tiel. Van de drie werknemers die er toen waren gingen twee mee naar de nieuwe eigenaar. Die heeft het faillisement zelf aangevraagd.