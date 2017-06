Wat draag je met dit warme weer op kantoor?

Het is warm weer, mooi natuurlijk, maar wat trek je aan voor op het werk? Kunnen teenslippers of witte sokken in sandalen? Mogen mannen in een korte broek komen of vrouwen in hotpants of een hempje? Wat is eigenlijk de 'dresscode' op kantoor met dit warme weer?

Stijlinspirator Marcella Veldhuis geeft advies. "Het hangt natuurlijk af van waar je werkt, als dat in de zakelijke dienstverlening of de financiële wereld is, gelden er andere regels dan dat je in de horeca werkt bijvoorbeeld. Heb je te maken met klanten in de bankenwereld kunnen blote benen niet, dus geen korte broek, sandalen of slippers. Een alternatief is een mooie pump voor de vrouw en een zomerleren schoen voor de man."

Stijladvies voor de man

"Een overhemd, eventueel met de mouwen opgestroopt, een jasje van lichte wol, dat koel is bij het dragen en een katoenen broek, in een lichtere kleur, en bamboesokken maken de outfit voor de man helemaal af."

Stijladvies voor de vrouw

"Een vrouw kan beter geen hemdje aan doen, dat heeft een informele uitstraling. Dus doe er een mooie blouse of een jasje overheen en als je dan na het werk op een terrasje zit kun je die uittrekken. Zo kun je er toch professioneel uitzien en passend bij het warme weer."

En wat mooeten we in de kast hebben deze zomer?

"Een witte blouse, zowel voor de man als vrouw, is echt een topper."