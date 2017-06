Watersportvereniging is zwemmende kinderen zat

De watersportvereniging van Oudega (Smallingerland) is de zwemmende jeugd in de jachthaven van het dorp helemaal zat. Officieel mag daar helemaal niet worden gezwommen, maar volgens de vereniging doen ze dat toch. Waarschuwingen van de politie en verbodsborden hebben tot nu toe niets opgeleverd. De vereniging wil nu dat de gemeente ingrijpt. De zwemmende jeugd zou voor gevaarlijke situaties zorgen bij passerende boten en voor overlast zorgen in de haven zelf.

Niet iedereen in het dorp denkt er echter zo over. De zwemplek voor kinderen zou al jaren bestaan zonder dat er ooit ongelukken zijn geweest. De watersportvereniging heeft met de gemeente overlegd over maatregelen.