‘’Zeg maar tegen Bart dat hij geen oog dichtdoet vannacht!’’

Praten over het leven, stil zijn van de natuur, pikeren over het duister en dromen over de nieuwe dag. Bart Kingma praat vanavond in het nachtelijke onlineprogramma 'Fiel de Nacht' met Zenmaster Rients Ritskes. Van 21.00 tot 6.00 uur beleven zij samen de nacht op een unieke locatie op Ameland: middenin de duinen van Het Oerd. Wij stelden vijf vragen aan Rients.

Waarom doe je mee aan Fiel de Nacht?

‘’Ik zie het als een mooie uitdaging. Vroeger heb ik wel eens een nacht doorgemediteerd. Dus dat wordt ‘gaan met die banaan’, haha.’’

Hoe ziet jouw ideale nacht eruit?

‘Mijn ideale nacht… Nu dat is toch wel lekker de nacht doorslapen. Niet te laat op bed en vroeg er weer af.’’

Hoe bereid jij je voor op de gesprekken met Bart?

‘’Tsja, te weinig. Ik heb me eigenlijk niet speciaal voorbereid. Ik laat het vanavond gewoon op mij afkomen."

Neem jij ook iets speciaals mee naar Ameland?

‘’Ik neem een zelfgemaakte Japanse theekom mee. Hij zit al goed ingepakt, haha. Ik gebruik de kom niet, maar ik wil hem wel laten zien. Er zit namenlijk een belangrijk verhaal over mijn ontwikkeling aan de theekom vast. Eigenlijk kan je het wel de 'heilige graal' noemen. Ik heb kennis gemaakt met de kom toen ik jong was, toen was het wel een andere kom. En die ontmoetin heeft mijn leven veranderd.

Mensen praten vaak over dag of nachtmensen. Hoe zit dat bij jou?

‘’Een dagmens... Ja, dat was ik vroeger ook al. Ik ben geen nachtbraker, maar ik houdt van een uitdaging. Dus: ik doe geen dutje tussendoor vannacht, haha. Zeg maar tegen Bart dat hij geen oog dichtdoet de komende nacht!"

Fiel de Nacht is van 19 o/m 23 june elke dag van 21.00 tot 6.00 uur via een livestream op Omropfryslan.nl en de Omrop-app te zien. Kijk voor meer informatie over het programma en de gasten op: Omropfryslan.nl/fieldenacht. De gasten zijn, op chronologische volgorde: presentator Marijke Roskam, oud-volleyballer Jan Posthuma, Zenmaster Rients Ritskes, stemkunstneres Greetje Bijma en burgemeester Bearn Bilker.