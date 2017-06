VIDEO: Toren van Bonifatiuskerk wordt opgeknapt

De Sint Bonifatiuskerk in Leeuwarden heeft al heel wat stormen doorstaan. In 1976 was de kerk zelfs wereldnieuws toen de spits eraf waaide. Om de kerk met toren in goede staat te houden is woensdag een nieuwe restauratieklus gestart. Na verschillende opknappartijen aan de binnen- en buitenkant van de kerk is deze keer de Vieringtoren aan de beurt. Delen van het lood worden weggehaald en ook het kruis moet eraf voor onderhoud.