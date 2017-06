Ricardo Kip blijft in elk geval nog een jaar bij Cambuur

Middenvelder Ricardo Kip blijft bij Cambuur. De Leeuwarder voetbalclub huurt hem nog een jaar van het Engelse Fleetwood Town. Het afgelopen seizoen speelde Kip oo kal op huurbasis voor Cambuur. Hij kon niet alle wedstrijden meedoen. Dat kwam omdat hij zijn kuitbeen brak. Daardoor was hij maandenlang uitgeschakeld.

Volgens technisch directeur Gerald van den Belt van Cambuur heeft Kip in de revalidatieperiode laten zien dat hij mentaal erg sterk is. "Zeker na het blessureleed van het afgelopen seizoen is hij bovendien enorm gretig om er een mooi en succesvol seizoen van te maken."