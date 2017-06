Controle vanuit de lucht op beregening met slootwater

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert de komende dagen vanuit de lucht of boeren zich wel houden aan het verbod om aardappels van water te voorzien met slootwater. In een groot deel van Fryslân geldt dat verbod, omdat met het beregenen de bruinrotbacterie in de aardappelen kan komen.

Als de NVWA een boer pakt die de regels overtreedt, kan dat grote gevolgen hebben. Het bedrijf komt dan onder toezicht van de NVWA te staan en de aardappelen mogen net meer zomaar worden verkocht en worden verhandeld.