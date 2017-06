De fout ligt niet bij ons. Dat zegt Toets.nl over het kwijtraken van de examens van vier leerlingen van de Friese Poort in Drachten. Het examen Engels schrijven, dat de kandidaten online hebben gemaakt, moest over, omdat het kwijtgeraakt was. Toets.nl heeft onderzocht of de fout bij hen lag en zegt nu dat dat niet het geval is.

Friese Poort zelf doet ook onderzoek naar de gang van zaken. De school noemt het een erg vervelende zaak voor de leerlingen.