De Drait krijgt grote vijver tegen wateroverlast

In de woonwijk De Drait in Drachten begint donderdag de aanleg van een grote vijver. Het waterbassin moet ervoor zorgen dat de overlast door grondwater in de straten De Flevo, De Fluessen en De Dollard verleden tijd is. Het plan is gemaakt door de gemeente en het waterschap, in overleg met omwonenden.

De laatste tijd is er al drainage en riolering aangelegd. Na de start van de aanleg van de nieuwe vijver begint ook de aanleg van een fietspad door het gebied. Bij het water komen speeltoestellen voor kinderen. In september moet het werk klaar zijn.

Dat de grondwaterstand in De Drait te hoog is, bleek uit verscheidene metingen. Daardoor zijn de grondstroken en speeltoestellen soms erg nat en onbegaanbaar. Dat moet door de drainage en de vijver voorbij zijn.