Verwacht terkort bijgesteld, gemeente heeft 4 miljoen over

Smallingerland heeft geen financiële zorgen meer. Eind vorig jaar werd in de begroting nog rekening gehouden met een tekort van 2,7 miljoen euro in 2021. In een brief aan de gemeenteraad staat nu dat er in dat jaar niet langer te weinig geld is, maar dat er juist 4,6 miljoen over is voor nieuw beleid. De reden is dat de gemeente een hogere bijdrage ontvangt van het Rijk dan in eerste instantie op was gerekend.

Smallingerland is veel geld kwijt aan nieuwe taken op het gebied van zorg, jeugdzorg en het aan een baan helpen van werkelozen. Het Rijk heeft daar extra geld voor uitgetrokken. Door de financiële meevaller is er ruimte voor bijvoorbeeld het nieuwe zwembad, het aanstellen van meer stadswachten, het opzetten van een informatiepunt voor toeristen en het betalen van huishoudelijke hulp.