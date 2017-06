Aanhoudingen bij invallen op zoek naar drugs

De politie heeft eerder deze week in acht gebouwen in Heerenveen en Opsterland invallen gedaan op zoek naar drugs. Daarbij zijn zeven mensen aangehouden. De politie volgde al wat langer twee mannen die werden verdacht van het verbouwen van hennep en het verkopen van drugs.

De politie heeft bij de invallen ruim 1000 hennepplanten in beslag genomen. Die planten zijn vernietigd. Bij het onderzoek is voor 40.000 euro aan contant geld en sieraden in beslag genomen. Bovendien zijn ook vuurwapenpatronen gevonden. De verdachten zijn in de cel in Leeuwarden gezet en worden gehoord.