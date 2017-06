Vrouw moet cel in na diefstal van sieraden

Een vrouw van 26 jaar uit Boyl moet twee maanden de cel in, omdat ze sieraden heeft gestolen van twee mannen. De vrouw was met de datingsite Badoo in contact gekomen met haar eerste slachtoffer. Ze kregen een relatie, maar in mei vorig jaar merkte de man dat hij sieraden miste, na een bezoek van zijn vriendin. Later hoorde hij dat ze de spullen had ingeleverd bij een goudwisselkantoor in Leeuwarden.

Eind vorig jaar sloeg de vrouw weer toe. Toen had ze via de datingapp Tinder contact gekregen met een man. Van hem pakte de vrouw twee gouden kettingen af.