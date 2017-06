KPN blijft bij besluit: Omrop Fryslân niet in pakket

Telecombedrijf KPN is niet van plan om terug te komen op het besluit om Omrop Fryslân en andere regionale omroepen niet meer in hele land uit te zenden. KPN had hierover brieven en reacties gekregen van verschillende organisaties, waaronder het Frysk Boun om Utens, de provincie en Omrop Fryslân zelf. Zij wezen daarbij op de positie van het Fries als tweede rijkstaal.

Kosten

KPN zegt dat een kabelbedrijf wettelijk alleen verplicht is om de regionale omroep in de eigen provincie en de omliggende gebieden uit te zenden. KPN moet daarvoor auteursrechten betalen als Omrop Fryslân buiten de eigen regio wordt uitgezonden. KPN wil haar beleid alleen aanpassen als er andere afspraken worden gemaakt over de kosten.

Friese taal

Nu is Omrop Fryslân in het televisiepakket van KPN nog in het hele land te ontvangen, maar het telecombedrijf vindt dat te duur. De Friese taal verandert daar niets aan, zegt KPN.

Diep teleurgesteld

Jan Koster, directeur van Omrop Fryslân is diep teleurgesteld over het besluit. "KPN schuift het feit dat het Fries de tweede rijkstaal is, wel heel gemakkellijk aan de kant. Ze zeggen dat dat er voor hun niet toe doet. Ze hebben dit besluit op bedrijfseconomische redenen genomen en staan wettelijk in hun recht, maar het Fries is wel de tweede rijkstaal. Mensen in andere provincies kunnen ook via internet kijken, maar vooral de oudere Friezen-buiten-Fryslân kijken vaak via de traditionele kanalen. Er is een platvorm minder en dat is spijtig." Hij zal gaan kijken of er nog mogelijkheden zijn via de politiek. "Ik zoek contact met Friese Tweede Kamerleden om te kijken wat we kinnen doen, zoals een aanvulling in de wet bijvoorbeeld."

"Dom van de KPN"

Fries Tweede Kamerlid Harry van der Molen vindt het "een dom besluit van de KPN om dit niet door te zetten. Maar men wil er niet aan. In tegenstelling tot andere aanbieders in het verleden blijven ze bij hun besluit. Maar KPN houdt zich wel aan de wet, dat regionale omroepen in de eigen regoi te zien moeten zijn.

Ik ben wel van plan de staatssecretaris volgende week op dit punt aan te spreken. Misschien kan hij nog wat druk uitoefenen. Tot nu toe heeft hij dat niet gedaan. Ik zal hem eraan herinneren dat het rijk afgesproken heeft het Fries te bevorderen en de positie te geven die het toemkomt als tweede rijkstaal.

Wet veranderen

Gedeputeerde Poepjes heeft het kabinet ook al aangeschreven. "Ook ik zal hem daarop vergen, want een wetswijziging over het Fries neemt veel meer tijd dan de deadline van 4 juli bij KPN. Als wij de wet moeten aanpassen - en dat sluit ik niet uit als volgende stap - dan hebben wij meer tijd nodig. Voordat je een wet veranderd hebt, ben je al een hele poos verder in de tijd."