Gigantenfestival brengt ode aan Rommy Henstra

Op het komende Gigantenfestival in Aldtsjerk wordt een ode gebracht aan Rommy Henstra. De volkszanger overleed tien jaar geleden en was vijftien jaar geleden de eerste artiest op het Gigantenfestival. Rommy maakte meer dan tien cd's die uitkwamen bij het label De Stille Genieter uit Harkema.

Rommy's zonen Trienes en Tjeerd Henstra gaan dit jaar ook optreden. Ongetwijfeld gaan de bezoekers het bekende lied ‘Ave Maria’ van 'De stim fan de Wâlden' meezingen. Verder komen ook artiesten als Jannes, Sesam Sensation, en Harten 10 en The Classic Revival Band op het podium. Op 30 juni en 1 juli wordt het festival voor de 15de keer georganiseerd. Het is een van de grootste tentfeesten in Fryslân.