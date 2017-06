Albert van der Ploeg uit Readtsjerk is de nieuwe voorzitter van de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden. Van der Ploeg is wethouder in de gemeente Dongeradeel, maar ook hobbyboer en hij doet aan particulier natuurbeheer.

De leden zijn unaniem akkoord gegaan met zijn benoeming. De vereniging met 800 leden zet zich in voor weidevogelbeheer en het behoud van elzensingels, houtwallen en dobben.