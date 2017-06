Berustende reacties ondernemers Leeuwarden op Cambuurplannen

Berustende reacties op de plannen voor een nieuw Cambuurstadion in Leeuwarden. Als die plannen doorgaan, kan dat onder andere grote gevolgen hebben voor de veemarkt, want daar is in de nieuwe plannen geen plek meer voor.

Volgens voorzitter Andries Kingma van de Stichting Veehandelcentrum Noord-Nederland hadden ze er al rekening mee gehouden. De veemarkt wil graag in Leeuwarden blijven en verwacht er met de gemeente uit te komen.

De Centrale

Winkelcentrum De Centrale in Leeuwarden krijgt er bij het stadion een concurrent bij. Waar bij het stadion wel supermarkten mogen komen, wees de gemeente een aanvraag om de Aldi van het Cambuurplein te verhuizen naar de Centrale eerder af. Er loopt nog een bezwaar tegen dit besluit. De directie van Kennemerland Beheer, eigenaar van De Centrale, wil niet op de nieuwe plannen regeren.

Bioscopen

Een derde sector die last kan krijgen van de nieuwe plannen, zijn de twee bestaande Leeuwarder bioscopen Cinema en Tivoli. Die waren al niet blij met de plannen voor een nieuwe bioscoop van Pathé in het centrum. Over de plannen voor een bioscoop van keten Vue bij het stadion wil woordvoerder Pieter Tuinman van de Leeuwarder bioscopen nog niets zeggen. Hij wil eerst de besluitvorming in de gemeenteraad afwachten.