Integraal Kind Centrum Sneek geopend na inzegening

Basisschool Bonifatius in Sneek is vanaf woensdag een Integraal Kind Centrum. In dat centrum komen onderwijs, ontwikkeling en ondersteuning bij elkaar. Dat betekent dat kinderen tot en met twaalf jaar naar dezelfde school gaan. Activiteiten van school en kinderopvang kunnen zo veel beter op elkaar worden afgestemd, en dat is beter voor de ontwikkeling van de kinderen.

Op het schoolplein heeft de school woensdag feestelijk het IKC geopend. Het schoolorkest heeft een speciaal Bonifatiuslied opgevoerd en alle groepen hadden een dansje. Daarnaast is het nieuwe schoolgebouw aan de Looxmastraat ingezegend door pastoor Van der Weide.

IKC Bonifatius is de eerste in Nederland die een apart schoolgebouw heeft voor de bovenbouw. Ook de BSO is daar alleen voor groep 6 tot en met groep 8. Dit komt omdat het gebouw aan de Leeuwarderweg te klein werd voor alle schoolkinderen.