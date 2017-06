Studenten Friese Poort Drachten moeten examen over doen

Vier studenten van de Friese Poort in Drachten hebben hun examen Engels opnieuw moeten maken. Dat zou komen doordat er een fout is gemaakt bij de examenwebsite toets.nl. Op deze pagina zijn de examens gemaakt. Daar zijn de resultaten van de studenten echter uit het systeem verdwenen. Daarom moesten de kandidaten het examen Engels schrijven opnieuw maken.

Volgens de school is dat erg vervelend voor de studenten. Er wordt op dit moment onderzocht waar de fout in het toetsingssysteem zit. Het is nog niet duidelijk of de studenten van andere scholenook de dupe zijn geworden van deze fout. Behalve de school, doet ook toets.nl onderzoek naar de gang van zaken.

Voor de studenten is het goede nieuws zojuist bekend geworden: ze zijn alle vier geslaagd voor het examen Engels.

UPDATE: Toets.nl zegt dat 'het geen fout van ons is', in reactie op het kwijtraken van de examens van vier leerlingen van Friese Poort in Drachten. Het examen Engels schrijven, dat ze online maakten, moest opnieuw worden gedaan omdat het kwijt was. Toets.nl heeft onderzocht of de fout bij hen lag en zegt nu dat dat niet het geval is. Friese Poort zelf doet ook nog onderzoek naar de gang van zaken. De school noemt het een hele vervelende zaak voor de leerlingen.