Nieuw onderzoek naar kruispunt bij Oosterwolde

Gedeputeerde Sietske Poepjes zal opnieuw bekijken of een rotonde wel de goede oplossing is voor het kruispunt Rijweg-Schottelenburgweg in de N919 bij Oosterwolde, de verbindingsweg tussen de N381 en Haulerwijk. Het CDA en Provinciale Staten hebben om dat onderzoek gevraagd. De partij heeft met omwonenden en het lokale bedrijfsleven gepraat en daaruit bleek dat een rotonde niet veilig is. Een fietstunnel zou veel beter zijn voor zowel de veiligheid als de doorstroom op de weg.

De 100 vrachtwagens van transporteur Boonstra uit Haulerwijk moeten bijvoorbeeld over de dit kruispunt om de N381 te bereiken. Ze komen daar schoolkinderen uit Fochteloo tegen die sinds het sluiten van de school in hun dorp dagelijks naar Oosterwolde moeten.